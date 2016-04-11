Хиддинк: «Конте уже следит за игроками «Челси»

Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк призвал своих футболистов уже сейчас зарабатывать уважение Антонио Конте, который возглавит лондонский клуб в следующем сезоне.

«Конте уже следит за игроками «Челси» и оценивает их игру. И если они хотят гарантировать себе место в основном составе команды в следующем сезоне, то должны показывать все свое мастерство уже сейчас», – рассказал Хиддинк.

Напомним, что в матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Чесли» на выезде уступил «Суонси» со счетом 0:1.