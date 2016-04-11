Дмитрий Черышев: «Будущее Дениса зависит от Евро-2016»

Тренер «Севильи» Дмитрий Черышев рассказал от чего зависит будущее его сына полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, права на которого принадлежат «Реалу».

«Денис и так уже готов и тренируется вместе с командой. Сейчас его поберегли, чтобы со следующей недели начать полноценную работу.

У него контракт с «Реалом» еще на год. Пока ничего не можем сказать. Все будет зависеть от чемпионата Европы и от решения клуба», – рассказал Черышев-старший.