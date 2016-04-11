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    Дмитрий Черышев: «Будущее Дениса зависит от Евро-2016»

    Тренер «Севильи» Дмитрий Черышев рассказал от чего зависит будущее его сына полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, права на которого принадлежат «Реалу».

    «Денис и так уже готов и тренируется вместе с командой. Сейчас его поберегли, чтобы со следующей недели начать полноценную работу.

    У него контракт с «Реалом» еще на год. Пока ничего не можем сказать. Все будет зависеть от чемпионата Европы и от решения клуба», – рассказал Черышев-старший.

    Источник: Sports.ru

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    11.04.2016 07:55
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +29

      Gans333 11 апреля 2016, 09:38

      Если бы травм не было, хорошая замена Криштиану по позиции

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      trahtorist92 11 апреля 2016, 07:57

      От травм

      0
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