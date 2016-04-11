Дмитрий Черышев: «Будущее Дениса зависит от Евро-2016»

Если бы травм не было, хорошая замена Криштиану по позиции
Тренер «Севильи» Дмитрий Черышев рассказал от чего зависит будущее его сына полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, права на которого принадлежат «Реалу».
«Денис и так уже готов и тренируется вместе с командой. Сейчас его поберегли, чтобы со следующей недели начать полноценную работу.
У него контракт с «Реалом» еще на год. Пока ничего не можем сказать. Все будет зависеть от чемпионата Европы и от решения клуба», – рассказал Черышев-старший.