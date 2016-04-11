Насри готов помочь Гвардиоле в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри готов остаться в команде в следующем сезоне, только если получит игровую практику и доверие нового главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.

«Когда-то я играл против его команды, и он немного хвалил меня, но это было лет пять назад. Когда Гвардиола приступит к работе, я буду готов. Мне придется постараться. Когда долго отсутствуешь и возвращаешься, чувствуешь настоящий голод.

Если я останусь в «Манчестер Сити», которым руководит Гвардиола и если я ему буду нужен, то он будет счастливым человеком, потому что я буду действительно голоден до игры. Я знаю, что подхожу под его видение игры. Он отличный тренер, возможно, лучший в мире. Здорово, если ты входишь в его планы.

Конечно, я хочу остаться, поэтому и продлил контракт до 2019 года. Но я футболист и хочу играть. Если ты сидишь на скамейке, то не имеет значения, даже если ты подписал 25-летний контракт. Значение имеет только игра», – сказал Насри.

Напомним, что француз на протяжении пяти месяцев восстанавливался после серьезной травмы.