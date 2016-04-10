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    Ван Гаал: «0:3 – ужасный результат, но мы по-прежнему в гонке»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал прокомментировал итог матча 33-го тура АПЛ, в котором «красные дьяволы» потерпели крупное поражение от «Тоттенхэма» (0:3).

    «Тоттенхэм» большая команда. До первого пропущенного гола мы были хорошей командой, которая имела отличные моменты для того, чтобы открыть счет. 3:0 – ужасный результат, но до первого гола мы играли правильно.

    Почему я выпустил вингера на позицию форварда? Мне нужны были скоростные игроки, Эшли Янг отлично с этим справлялся. Марсьяль любит получать мяч в ноги, поэтому когда я хочу использовать забегания из-за спины, лучше выпустить того игрока, который хочет это делать.

    Любая команда может проиграть, но мы по-прежнему в гонке. После поражения нам придется вновь сокращать отставание от «Манчестер Сити». Это намного сложнее», – сказал ван Гаал.

    Источник: Goal.com

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    10.04.2016 21:55
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +11

      Jenia1979 11 апреля 2016, 15:47

      Ван Гал хороший тренер для сборной(, у него есть виденье(философия) игры((.. он знает как должен играть игрок на той или иной позиции. В сборной он может найти на эти позиции игроков. а вот в клубе у него траблы тк нет такого выбора... ему приходится ставить игроков не на свои позиции и из этого ничего не получается(. В клубе тренер должен подстраиваться под лудшие качества игроков и делать на этом акцент, а он уперся рогом и хочет чтоб они делали что они не умеют, от того и берет юнных игроков которых может переделать под свою философию...

      1
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      Рейтинг: +48

      riat 11 апреля 2016, 12:27

      Сколько ему дать времени,может ещё пару сезонов ! Уже заставляешь себя смотреть это уныние ,ни игры ,ни комбинаций ,ничего нет ! Пускай уж Маур придет !!!

      1
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      Рейтинг: +117

      Marchen 11 апреля 2016, 10:48

      "правильно играли" - 5 ударов из них 1 в створ за целый матч, это просто бардак!

      1
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      Рейтинг: +40

      007R 11 апреля 2016, 07:13

      гонка за 5 место

      1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 11 апреля 2016, 05:25

      в гонке за лигу европы ?(

      2
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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 11 апреля 2016, 04:03

      Ван Гал-ты дебил!!!

      4
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 11 апреля 2016, 01:17

      Опять блаблаблаблаблабла.......Доста
      ло уже его слушать!Мы играли хорошо????3:0-это хорошо?Лучше бы он раньше сам ушёл,теперь только хуже.

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