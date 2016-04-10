Ван Гаал: «0:3 – ужасный результат, но мы по-прежнему в гонке»

Ван Гал хороший тренер для сборной(, у него есть виденье(философия) игры((.. он знает как должен играть игрок на той или иной позиции. В сборной он может найти на эти позиции игроков. а вот в клубе у него траблы тк нет такого выбора... ему приходится ставить игроков не на свои позиции и из этого ничего не получается(. В клубе тренер должен подстраиваться под лудшие качества игроков и делать на этом акцент, а он уперся рогом и хочет чтоб они делали что они не умеют, от того и берет юнных игроков которых может переделать под свою философию...
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал прокомментировал итог матча 33-го тура АПЛ, в котором «красные дьяволы» потерпели крупное поражение от «Тоттенхэма» (0:3).
«Тоттенхэм» – большая команда. До первого пропущенного гола мы были хорошей командой, которая имела отличные моменты для того, чтобы открыть счет. 3:0 – ужасный результат, но до первого гола мы играли правильно.
Почему я выпустил вингера на позицию форварда? Мне нужны были скоростные игроки, Эшли Янг отлично с этим справлялся. Марсьяль любит получать мяч в ноги, поэтому когда я хочу использовать забегания из-за спины, лучше выпустить того игрока, который хочет это делать.
Любая команда может проиграть, но мы по-прежнему в гонке. После поражения нам придется вновь сокращать отставание от «Манчестер Сити». Это намного сложнее», – сказал ван Гаал.