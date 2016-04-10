Марсьяль: «Ибрагимович продолжает доказывать, что он является выдающимся игроком, несмотря на возраст»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль поделился своим мнением о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Златана Ибрагимовича в стан «красных дьяволов».

«Было бы неплохо с ним поиграть. Златан является выдающимся игроком и продолжает доказывать это, несмотря на свой возраст.

У нас хорошая команда, но нам не помешало бы усиление в ближайшее трансферное окно», – отметил Марсьяль.

Напомним, что ранее главный тренер «МЮ» Луи ван Гаал заявил, что переходу Ибрагимовича в стан манкунианцев может помешать его возраст (34 года).