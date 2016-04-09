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  • Дзагоев: «Фильмы «Троя» и «Гладиатор» должен посмотреть каждый»

Дзагоев: «Фильмы «Троя» и «Гладиатор» должен посмотреть каждый»

9 апреля 2016, 10:24
6

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев назвал фильмы, которые, по его мнению, каждый должен посмотреть.

«Обязательными к просмотру я считаю два исторических фильма — «Троя» и «Гладиатор». Я вообще люблю кино про борьбу за справедливость, про отважных, сильных людей. Они храбро сражаются за свою жизнь, за своих родных, принимают волевые решения и совершают героические поступки.

Самый сильный момент в фильме «Гладиатор» — тот, когда главный герой, генерал Максимус, потерял свое место в жизни, свою семью. Он не опустил руки и продолжил сражаться за своих родных, за то, во что он верил. А в фильме «Троя» показана история мифологического героя Ахиллеса, который был рожден, чтобы воевать, упивался жаждой славы и подвигов, но любовь настигла его, и ради нее он отдал свою жизнь.

Такие фильмы — для всех, их можно пересматривать много раз и рекомендовать тем, кто до сих пор их не видел», — сказал футболист в интервью журналу HELLO! Russia.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дзагоев Алан
Комментарии (6)
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APchelov
1460187403
Ему бы кинопанораму вести. Уж, больно пафосно! А наши фильмы Дзагоев видел? К примеру, БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ
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B@uk@
1460192014
Согласен
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olebar73
1460192215
Авторитетное мнение.
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Виталий1
1460198927
А как Алан наверное обалдеет, когда впервые посмотрит взрослое кино! Хотя может быть и наоборот - после Трои с Гладиатором он уже нормальное кино смотреть не сможет.
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никита голоян
1460204637
видимо Аланчик уже осилил букварь,- скоро читать начнет
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никита голоян
1460207108
если Алан познакомится с женой Жиркова,то сможет узнать,что земля держится на трех китах
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