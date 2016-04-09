Дзагоев: «Фильмы «Троя» и «Гладиатор» должен посмотреть каждый»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев назвал фильмы, которые, по его мнению, каждый должен посмотреть.

«Обязательными к просмотру я считаю два исторических фильма — «Троя» и «Гладиатор». Я вообще люблю кино про борьбу за справедливость, про отважных, сильных людей. Они храбро сражаются за свою жизнь, за своих родных, принимают волевые решения и совершают героические поступки.

Самый сильный момент в фильме «Гладиатор» — тот, когда главный герой, генерал Максимус, потерял свое место в жизни, свою семью. Он не опустил руки и продолжил сражаться за своих родных, за то, во что он верил. А в фильме «Троя» показана история мифологического героя Ахиллеса, который был рожден, чтобы воевать, упивался жаждой славы и подвигов, но любовь настигла его, и ради нее он отдал свою жизнь.

Такие фильмы — для всех, их можно пересматривать много раз и рекомендовать тем, кто до сих пор их не видел», — сказал футболист в интервью журналу HELLO! Russia.