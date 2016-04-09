Уилшир: «Мечтаю сыграть на Евро»

Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир рассказал о том, как проходит его восстановление после травмы.

«Просто хочу вернуться в первую команду. Я мечтаю сыграть на Евро, поэтому мне нужно вернуться в основной состав. Для этого я должен убедить Венгера и Ходжсона, что я нужен им.

Чувствую себя хорошо, было приятно вновь сыграть на «Эмирейтс». Пускай я пока и не готов к выступлению за основу, но сделал еще один шаг на этом пути», – сказал Уилшер.

Напомним, что в текущем сезоне англичанин за основу «Арсенала» не играл.