«Барселона» не хочет отпускать Неймара на Кубок Америки

«Барселона» попытается уговорить Федерацию футбола Бразилии не привлекать нападающего Неймара к матчам за сборную на Кубке Америки.

Клуб не имеет права воспрепятствовать вызову игрока в национальнуюю команду, однако каталонцы намерены написать письмо главе Федерации футбола Бразилии Карлошу Нунешу. В этом обращении, как сообщается, «Барселона» планирует объяснить, почему клуб не хочет, чтобы Неймар отправился со сборной в США, где пройдет континентальное первенство.

При этом каталонцы не возражают против того, чтобы футболист сыграл на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.