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    Шведский врач Карлссон: «Приношу извинения Ибрагимовичу»

    Спортивный врач из Швеции Ульф Карлссон принес свои извинения нападающему «ПСЖ» Златану Ибрагимовичу за то, что обвинил его в употреблении допинга во времена выступлений игрока за «Ювентус».

    «Я выразился не совсем правильно, чем нанес ущерб имиджу Ибрагимовича. Думаю, мои слова были неправильно поняты. Я не хотел этого, поэтому приношу за это извинения Златану, а также всем тем, кому не понравились мои высказывания.

    Я всегда выступал против допинга в спорте. Надеюсь, мои слова не окажут серьезного влияния на Ибрагимовича, которого я считаю лучшим футболистом в истории нашей страны», – отметил Карлссон.

    Источник: Expressen.se

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    08.04.2016 18:39
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +395

      meiram 10 апреля 2016, 07:17

      Засудить надо прилюдно по телевидению показать на все страны,чтобы другим прохвостам неповадно было,пусть заплатит кругленькую сумму за моральный ущерб!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 10 апреля 2016, 01:20

      Чтоб не глючился Ибра, вырастающий из Малыша, нефиг было столько варенья лопать и плюшками в пост обжираться.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3420

      FRZZ 8 апреля 2016, 22:06

      Раньше нужно было думать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 8 апреля 2016, 19:27

      Походу, отпустило...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +38

      Fae DDD 8 апреля 2016, 19:08

      Засцал Ибру !

      3
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 8 апреля 2016, 18:40

      Очнулся?))

      0
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      Рейтинг: +1423

      Parham > Juve1897 8 апреля 2016, 19:40

      ОТРЕЗВЕЛ!!!!

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