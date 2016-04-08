Шведский врач Карлссон: «Приношу извинения Ибрагимовичу»

Засудить надо прилюдно по телевидению показать на все страны,чтобы другим прохвостам неповадно было,пусть заплатит кругленькую сумму за моральный ущерб!
Спортивный врач из Швеции Ульф Карлссон принес свои извинения нападающему «ПСЖ» Златану Ибрагимовичу за то, что обвинил его в употреблении допинга во времена выступлений игрока за «Ювентус».
«Я выразился не совсем правильно, чем нанес ущерб имиджу Ибрагимовича. Думаю, мои слова были неправильно поняты. Я не хотел этого, поэтому приношу за это извинения Златану, а также всем тем, кому не понравились мои высказывания.
Я всегда выступал против допинга в спорте. Надеюсь, мои слова не окажут серьезного влияния на Ибрагимовича, которого я считаю лучшим футболистом в истории нашей страны», – отметил Карлссон.