ЦСКА не сыграет на новом стадионе в этом сезоне

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что строящийся стадион клуба не успеет принять матчи нынешнего сезона.

«ЦСКА в этом сезоне не сыграет на новом стадионе. Бюджет корректируется. Много оборудования, которое не подлежит импортозамещению. Из-за катастрофического падения курса рубля, бюджет (строительства стадиона) возрос. Но, несмотря на все сложности, надеемся, что сумеем сдать стадион в эксплуатацию вовремя. Сдача – июль месяц».

Также генеральный директор армейцев рассказал о том, что на открытие нового стадиона может приехать известный топ-клуб.

«Это будет топ-клуб. «Барселона»? Она рассматривается в том числе», – отметил Бабаев.