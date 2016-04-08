Овчинников сравнил Акинфеева с Навасом, Браво и Нойером

Бывший голкипер сборной России Сергей Овчинников лестно отозвался о вратаре ЦСКА Игоре Акинфееве, который сегодня празднует 30-летний юбилей.

«Шел 2003 год… До этого в ЦСКА играли Нигматуллин и Мандрыкин, а потом Игорь дебютировал в Самаре. Первый матч против Акинфеева в памяти не отложился, зато помню, как Валерий Газзаев привозил его в сборную. И уже тогда было видно, что это большой талант, что он дорастет до первого номера национальной команды. Так и получилось. Акинфеев — невероятно одаренный спортсмен. За несколько десятков лет это единственный отечественный голкипер мирового уровня.

Однако он как был всегда открытым добрым парнем, так и остается! Искренне помогает людям… Вообще, это больная для меня тема. В нашей стране все перевернулось с ног на голову. Все ищут кругом негатив, гонятся за рейтингами, а хорошего о людях почти не говорим. Акинфеев — это образец советского… то есть российского спортсмена. Его карьера должна быть примером, ориентиром для миллионов мальчишек и заслуживает только восклицательных знаков. Человеческие качества Игоря на самом высоком уровне. Во всем мире на таких людей равняются. Он икона! Хочется, чтобы люди это понимали.

Превзошел ли он меня? Дело в том, что Акинфеев хорош во всем. У него шикарный выбор позиции. Он отлично читает игру. Потрясающе действует ногами, на уровне полевых футболистов. У него прекрасная вратарская техника. И, конечно, у него есть харизма, он уверен в себе. Этот набор качеств делает его вратарем топ-уровня. Раньше, с 60-х по 90-е, в мире почти всегда был один вратарь, который выделялся, стоял над всеми. Сейчас классных разноплановых голкиперов столько, что называть лучшим кого-то одного неправильно. Есть целый пул топовых вратарей. И в него, безусловно, входит Акинфеев! И нам не надо этого стесняться. А мы как будто недоговариваем. Игоря прекрасно знают во всeм футбольном мире, очень высоко оценивают. Он один из лучших. Наряду с Кейлором Навасом, Браво, Нойером«, – отметил Овчинников.