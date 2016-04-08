В «Монако» опровергли слухи об отставке Жардима

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим сохранит должность по окончании сезона. Об этом заявил вице-президент французского клуба Вадим Васильев, комментируя слухи о возможном назначении в команду Клода Пюэля.

«Поначалу я не воспринял разговоры о возможном уходе Жаржима всерьез, но теперь они стали раздражать. В «Монако» решения принимаем только мы с президентом. Пюэль многих здесь знает и вправе в частном порядке обедать, с кем хочет, но с ним в переговоры мы не вступали. Мы довольны Жардимом, который будет работать с командой и в будущем сезоне», – заявил он.