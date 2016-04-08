Луческу: «Шахтер» еще не прошел в следующую стадию Лиги Европы»

Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу поделился мнением о первом матче 1/4 финала Лиги Европы, в котором его подопечные со счетом 2:1 одержали победу над «Брагой».

– Зрелищный поединок двух достойных соперников. В первом тайме мы хорошо организовали оборону. По большому счету «Брага» ничего не создала, за исключением одного удара в сторону ворот. Мы же в конце первого тайма использовали возможность после углового – и забили. Знали, что играем против техничного, агрессивного коллектива. Попытались не давать им свободных зон для построения атак. Со своей стороны во втором тайме использовали быстрые атаки и контратаки – это могло привести к более крупному счету. «Брага» – хорошая команда, и я думаю, что во Львове нас ждет сложная игра. Попытаемся очень качественно подготовиться ко второму матчу и пройти дальше в Лиге Европы.

– Сегодняшний матч показал, что «Шахтер» уже практически прошел в следующую стадию и может чувствовать себя расслабленно?

– Нет. Впереди у нас очень тяжелый поединок. Мы в принципе играем дома, но на нейтральном поле – это не наш родной дом.