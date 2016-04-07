Денисов по-прежнему не тренируется с «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Игорь Денисов, вероятнее всего, не сможет помочь своей команде во встрече 23 тура чемпионата России против «Рубина». Хавбек до сих пор после возвращения из стана национальной сборной не приступал к тренировкам в составе бело-голубых и продолжает лечение.

Напомним, что Денисов не смог принять участие в матче сборной России против Франции 29 марта по причине высокой температуры.