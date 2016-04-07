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    Денисов по-прежнему не тренируется с «Динамо»

    Полузащитник московского «Динамо» Игорь Денисов, вероятнее всего, не сможет помочь своей команде во встрече 23 тура чемпионата России против «Рубина». Хавбек до сих пор после возвращения из стана национальной сборной не приступал к тренировкам в составе бело-голубых и продолжает лечение.

    Напомним, что Денисов не смог принять участие в матче сборной России против Франции 29 марта по причине высокой температуры.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.04.2016 17:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 8 апреля 2016, 10:09

      Здоровья конечно ему, хочется искренне верить, что у него и вправду температура, а не очередное воспалениеобострения чувства собственной важности.

      -1
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      Рейтинг: +11227

      alp 7 апреля 2016, 23:50

      заработал себе такую репутацию - врагу не пожелаешь.. из уважаемого футболиста превратился в истеричку и завистника..

      0
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      Рейтинг: +11

      Outlaw 7 апреля 2016, 23:39

      интересно чем он так насолил..

      0
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      Рейтинг: +10

      mybbet 7 апреля 2016, 17:16

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