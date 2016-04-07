Россия опустилась на четыре места в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась с 23-го на 27-е место в рейтинге ФИФА. Стоит отметить, что в марте команда Леонида Слуцкого провела два товарищеских матча против Литвы (3:0) и Франции (2:4).

Рейтинг ФИФА. Положение на 7 апреля

1 (2). Аргентина – 1532

2 (1). Бельгия – 1352

3 (5). Чили – 1348

4 (8). Колумбия – 1337

5 (4). Германия – 1309

6 (3). Испания –1277

7 (8). Бразилия – 1251

8 (9). Португалия – 1184

9 (11). Уругвай – 1158

10 (9). Англия – 1069...

27 (23). Россия – 821.