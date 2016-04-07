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    Россия опустилась на четыре места в рейтинге ФИФА

    Сборная России опустилась с 23-го на 27-е место в рейтинге ФИФА. Стоит отметить, что в марте команда Леонида Слуцкого провела два товарищеских матча против Литвы (3:0) и Франции (2:4).

    Рейтинг ФИФА. Положение на 7 апреля

    1 (2). Аргентина – 1532

    2 (1). Бельгия – 1352

    3 (5). Чили – 1348

    4 (8). Колумбия – 1337

    5 (4). Германия – 1309

    6 (3). Испания –1277

    7 (8). Бразилия – 1251

    8 (9). Португалия – 1184

    9 (11). Уругвай – 1158

    10 (9). Англия – 1069...

    27 (23). Россия – 821.

    Источник: ФИФА

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    07.04.2016 11:37
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 7 апреля 2016, 18:26

      Расплата от бурной деятельности Мутко.

      0
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      Рейтинг: +158

      ivan199103 7 апреля 2016, 17:15

      Хорошее место

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 7 апреля 2016, 17:04

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 7 апреля 2016, 15:58

      Мутко-чемпион!!!

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 7 апреля 2016, 15:49

      И это не предел...

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 7 апреля 2016, 15:21

      с конебомжами скоро ниже Африки будем))))
      Набрали дзюб с кокошами)))

      -1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 7 апреля 2016, 14:23

      Рейтинг ФИФА не соответствует действительности. Реальное место сборной России за 40............. Поэтому 27-му месту радоваться нужно

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