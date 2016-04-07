Левандовски все устраивает в «Баварии»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски признался, что не забивает себе голову о том, в каком клубе ему предстоит начать следующий сезон.

«На данный момент у меня нет никаких планов относительно своего будущего. Я хорошо чувствую себя в «Баварии». Поэтому и обсуждать тут нечего. Нет необходимости думать о том, что я должен делать. Я просто сохраняю спокойствие», – приводит слова Левандовски Sky Sports.

Напомним, что в прессе ходят слухи об интересе к персоне Левандовски со стороны мадридского «Реала».