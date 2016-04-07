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    Рюдигер: «Рома» хочет быть второй»

    Защитник «Ромы» Антонио Рюдигер рассчитывает решить судьбу второго места турнирной таблицы серии А в очном противостоянии с «Наполи».

    «Рим – великолепный город, здесь хорошая погода и отличная еда. У нас замечательные болельщики. Поначалу мне было здесь непросто адаптироваться, но я быстро приспособился к новым условиям. Мне все нравится и все устраивает.

    Да, мы хотим завершить чемпионат на втором месте. Уверен, что у нас получится осуществить эту цель. «Наполи» опережает нас всего на четыре очка, но мы еще встретимся с ними на поле», – сказал Рюдигер.

    Матч «Рома» – «Наполи» состоится в рамках 35-го тура серии А, который пройдет в воскресенье, 24 апреля.

    Источник: Football Italia

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    07.04.2016 06:29
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