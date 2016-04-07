Харт: «Удар Златана с пенальти показался несложным»

Вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт поделился впечатлениями после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:2).

«Это была сумасшедшая игра, мы полностью погрузились в нее. Матч получился хорошим, а вот будет ли хорошим результат – посмотрим. Два гола на выезде – это прекрасно, надеюсь, они нам пригодятся. На этой стадии всегда есть шансы у обеих команд», – сказал Харт.

Также голкипер оценил игру Златана Ибрагимовича, который не забил пенальти, однако затем отличился с игры, воспользовавшись ошибкой Фернандо.

«Я не видел повтора пенальти, но мне удар показался несложным. Мы пропустили ужасный первый гол: я отдал мяч Фернандо и думал, что он найдет, куда сделать передачу, но тут здоровяк просунул свою ногу нереального размера, и мяч оказался в сетке.

Мы творим историю этого клуба и не хотим, чтобы на этом все закончилось. Я горжусь сегодняшней игрой защиты», – сказал Харт.