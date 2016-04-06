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    Раньери: «Варди – фантастическая лошадь, а у Канте в трусах батарейки»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери рассказал о роли Джейми Варди в игре команды.

    «Варди не футболист, он – фантастическая лошадь. Он нуждается в полной свободе на поле.

    Я говорю ему: «Можешь перемещаться так, как тебе нравится, но ты должен помогать команде, когда мы теряем мяч. Это все, чего я у тебя прошу. Если ты начинаешь прессинговать, то все остальные следуют твоему примеру», – сказал Раньери.

    Также наставник похвалил Н’Голо Канте за его выносливость.

    «Канте очень много бегает на тренировках. У него, наверное, полная упаковка батареек в трусах. Он никогда не останавливается.

    Мне приходится говорить ему: «Эй, Н’Голо, успокойся. Успокойся. Не нужно постоянно бегать за мячом, ладно?».

    Он отвечает: «Хорошо, босс, хорошо», а через десять минут снова бежит».

    Источник: Goal.com

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    06.04.2016 20:22
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +129

      Кукуха 6 апреля 2016, 20:56

      Очень любопытны подробности из стана Лестера, нуууу просто феерят в этом сезоне ребята)

      1
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      Рейтинг: +121

      vanesss1981 > Кукуха 6 апреля 2016, 21:33

      тогда уж "стада" Лестера, если прибегать к эпитетам Раньери))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +78

      msbleff 6 апреля 2016, 20:34

      а в организме мельдоний.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 6 апреля 2016, 20:28

      Что у наших в трусах?Может кролик?

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 6 апреля 2016, 21:02

      Нет, ленивец.

      0
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > андрей андреев 6 апреля 2016, 21:03

      тогда им нужно в женский футбол перейти

      -1
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      Рейтинг: +36

      Mamarchello > андрей андреев 6 апреля 2016, 21:33

      С ленивцем в трусах им и в женском делать нечего)

      0
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      Рейтинг: +226

      Parker8 > андрей андреев 7 апреля 2016, 00:27

      Ну судя по интервью Зырянова, в трусах у них дерьмо)

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