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    Манчини: «Ибрагимович – один из лучших форвардов в мире»

    Главный тренер «Интера» Роберто Манчини в восторженном тоне отозвался об игре нападающего «ПСЖ» Златана Ибрагимовича.

    «Златан является одним из лучших форвардов в мире. Посоперничать с ним могут лишь Месси, Роналду и Игуаин. Все они забивают как минимум гол за матч. Имея в составе таких исполнителей, можно выиграть всевозможные трофеи.

    Не удивлен, что Ибрагимович в его возрасте до сих пор играет важную роль в команде. Он может выступать на высоком уровне как минимум еще пару лет», – подчеркнул Манчини.

    Источник: Football Italia

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    06.04.2016 18:57
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