Тер Штеген: «Я никуда не перехожу»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген не подтвердил слухи о том, что в ближайшее время он собирается перейти в «Манчестер Сити». По словам немца, он полностью сосредоточен на задачах каталонской команды.

«Я играю хорошо, и лучше не говорить о моем будущем до окончания сезона. Я хочу продолжать свои выступления на «Камп Ноу», а информация про переход в «Манчестер Сити» – это ложь», — сказал он.

Ранее сам футболист заявлял, что ему не нравится нынешняя ситуация в клубе, так как он не принимает участия в матчах чемпионата Испании, оставаясь в запасе.