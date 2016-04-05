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    Бышовец: «В начале года у меня были предложения о работе, но они меня не заинтересовали»

    Экс-наставник «Зенита», «Анжи» и «Локомотива» Анатолий Бышовец заявил, что в начале года он имел предложения о работе из нескольких клубов, однако ни одно из них специалиста не заинтересовало. Напомним, не так давно СМИ опубликовали информацию, согласно которой Бышовец может возглавить «Динамо».

    «Желание продолжать тренерскую карьеру есть, и предложения в начале года были, но для этого должны быть предложения, которые мне интересны. Я был на матче «Динамо» – «Краснодар» (1:4) и смотрел. Конечно, для динамовца с 50-летним стажем тяжело смотреть, тем более в окружении руководителей. Мне кажется, что в этой ситуации очень сложно принимать какие-то решения для руководства. Надо быть последовательным. Сейчас такого предложения не было, и я думаю, что оно будет неправильным», – сказал Бышовец.

    На данный момент «Динамо» располагается на 11-м месте после 22-х сыгранных матчей, имея в активе 24 очка.

    Источник: ТАСС

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    05.04.2016 20:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 6 апреля 2016, 10:30

      Кто действительно хочет тренировать,тот возьмется за любой клуб и начнет показывать на что он способен,так,как это сделал и делает Курбан Бекиевич Бердыев в Ростове! Ну а те,кто просто хочет обратить на себя внимание-просто как ворона на дереве,время от времени каркают!

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      Рейтинг: +78

      Federalll 6 апреля 2016, 00:59

      Бышовец: «В начале года у меня были предложения о работе, но они меня не заинтересовали».

      Конечно, в Динамо выезжать придется с теми, кто есть, на трансферах крест, больно охота ему в петлю лезть на старости лет

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      Рейтинг: +345

      zadira56 5 апреля 2016, 21:17

      Как только у тренеров Динамо начинает пошатываться кресло - тут же появляется Бышовец-балабол.

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