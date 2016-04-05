Тренер «Ростова»: «Были матчи, когда судьи допускали явные ошибки в пользу ЦСКА и «Зенита», но никто не поднимал истерику»

Тренер «Ростова» Виталий Кафанов рассказал о том, как он относится к разговорам о судействе в матче 22 тура чемпионата России между желто-синими и московским «Спартаком».

«Были в этом сезоне игры, когда судьи ошибались в пользу ЦСКА и «Зенита». Причем это были явные ошибки. Но тишина, никто не поднимал разговор о судействе. А в нашей встрече со «Спартаком» ситуации были спорные.

Моменты на «тоненького». Во время второго гола Полоз стоял на одной линии с соперником. У Баштуша впереди защитника часть головы. И что? Как можно после такого поднимать истерику?! Странная история», – заявил Кафанов.