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  • Тренер «Ростова»: «Были матчи, когда судьи допускали явные ошибки в пользу ЦСКА и «Зенита», но никто не поднимал истерику»

Тренер «Ростова»: «Были матчи, когда судьи допускали явные ошибки в пользу ЦСКА и «Зенита», но никто не поднимал истерику»

5 апреля 2016, 16:40
13

Тренер «Ростова» Виталий Кафанов рассказал о том, как он относится к разговорам о судействе в матче 22 тура чемпионата России между желто-синими и московским «Спартаком».

«Были в этом сезоне игры, когда судьи ошибались в пользу ЦСКА и «Зенита». Причем это были явные ошибки. Но тишина, никто не поднимал разговор о судействе. А в нашей встрече со «Спартаком» ситуации были спорные.

Моменты на «тоненького». Во время второго гола Полоз стоял на одной линии с соперником. У Баштуша впереди защитника часть головы. И что? Как можно после такого поднимать истерику?! Странная история», – заявил Кафанов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак ЦСКА Зенит
Комментарии (13)
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vgarakh
1459863787
Более , чем странная
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Zeff
1459867649
Вы не тот уровень. А поистерить можете.
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Диктор
1459869696
А что вы неуважаемый на других сразу киваете-учитесь за себя отвечать. ФУ.........смердит.
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Диктор
1459869917
А самое главное-заметьте,ни одного интервью Главного Тренера Ростова-чует ведь ........................чует.
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15426378s
1459874570
да, по игре было заметно, Ростов на голову выше Спартака.
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diktatop
1459885758
ну зенит и цска это норма у них а остальные страдают время от времени вот наша очередь видимо была...
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Каратель помойников
1459906625
звучит как оправдание,было-небыло чего теперь судачить?сыграли и сыграли,а вот ошибки судей в пользу коней пора уже воспринимать как должное.пора уже топ судейских ошибок в пользу цска выпускать
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