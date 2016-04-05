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    Карпин: «Офшорные схемы? Это проблемы «Реала Сосьедад», а не мои»

    Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что в бытность игроком «Реала Сосьедад» он получал деньги через офшорные схемы.

    «Меня это мало интересует и мало интересовало. Это дела клуба. Я заключил контракт с «Реалом Сосьедад». Клуб мне платил и все, какие проблемы? На счет поступали деньги, что мне еще нужно знать? Это вся информация, которая у меня есть. Все эти проблемы – это проблемы «Реала Сосьедад».

    У меня вопрос – а что, нельзя платить через офшоры или что? В то время можно было через офшоры платить? Слово офшор у всех вызывает какую-то реакцию, вот и все. А почему, чего – никто ничего не знает, насколько я понимаю», – сказал Карпин.

    Источник: «Матч ТВ»

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    05.04.2016 16:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 14 апреля 2016, 22:03

      А у нас пол страны если не больше получали деньги в коверте,тоже уход от налогов и не кто не оказывался от этих конвертиков

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      Рейтинг: +25

      DarkJoy 8 апреля 2016, 21:39

      карпин помоему выступал не за сосьедад, а за др испанский клуб

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