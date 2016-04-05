Уилшир поучаствовал в уличной драке

Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир может проявить себя не только на поле, но и в боях в подворотне бара. В ночь с субботы на воскресенье он поучаствовал в подобной уличной драке в Лондоне.

В данный момент известно, что полиция проводит расследование, хотя сам футболист отрицает обвинения в нападении. Руководство клуба уже провело с футболистом-боксером разъяснительную беседу.

Стоит отметить, что подобное поведение является нормой для полузащитника «Арсенала», которого не в первый раз замечают в подобных заведениях и ситуациях. Ранее его уже уличали в курении сигарет и кальяна на вечеринках.