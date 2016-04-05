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    Мамаев: «После гола Смолова стало ясно, что победу не упустим»

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев считает, что его команда не выпадала из чемпионской гонки, что и показал удачный выездной матч с «Динамо».

    «Я бы не сказал, что таймы различались по игре. И до, и после перерыва «Динамо» действовало на контратаках. Просто в первой половине встречи нам забили с пенальти, а во втором тайме нам гораздо лучше удалось реализовать свои моменты. А в целом игра складывалась для нас неплохо. Кроме того, хорошо, что не пропустили при счете 2:1.

    Безусловно, важно было забить в самом начале второго тайма. И не спорю, что нам очень повезло, когда Погребняк не смог реализовать свой момент. А когда Смолов забил третий мяч, наверное, это тоже можно назвать ключевым эпизодом. После этого стало ясно, что мы матч доведем до победы.

    Вернулся ли «Краснодар» в гонку за чемпионский титул и еврокубки? А мы разве из нее выбывали? Если «Краснодар» и опустился на несколько мест в таблице, то это только из-за того, что все наши конкуренты провели удачные матчи, а мы играли последними в туре. Как все было в таблице до 22-го тура чемпионата, так и осталось после его окончания», – считает Мамаев.

    Напомним, что матч 22-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» – «Краснодар» завершился со счетом 1:4.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    05.04.2016 07:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +40

      Omanid87 5 апреля 2016, 12:47

      С Победой!

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