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    Конте: «Я фанат атаки. Время оборонительного футбола ушло»

    Главный тренер сборной Италии Антонио Конте, который летом возглавит «Челси», рассказал о принципах своей работы.

    «Мои игроки знают, что я ценю дисциплину и благопристойность. Для меня также важно взаимоуважение. Все это служит фундаментом для хорошего сотрудничества.

    Что касается самой игры, то я фанат атаки. Время оборонительного и контратакующего футбола прошло. Нужно пересматривать свои взгляды время от времени. Футбол кардинально изменился. Я чувствую, что и в Италии футбольный менталитет меняется», – сказал Конте.

    Источник: The Sun

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    05.04.2016 01:03
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