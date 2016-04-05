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    Голландия готова потребовать от ФИФА 11 миллионов из-за слов Блаттера

    Президент Королевского футбольного союза Нидерландов Майкл ван Праг заявил, что Голландия готова требовать у ФИФА возврата 11 миллионов евро, которые были потрачены на совместную с Бельгией заявку на проведение чемпионата мира 2018 года.

    Основанием для этого требования могут послужить слова бывшего главы ФИФА Зеппа Блаттера, который сказал, что заявка Голландии и Бельгии не имела шансов на победу изначально.

    «Все дело в том, знал ли Блаттер об этом во время подачи заявок. Возможно, мы были обмануты.

    Если окажется, что наша заявка была включена в борьбу при помощи обмана, то мы предпримем соответствующие меры. Мы будем просить у ФИФА просить вернуть наши деньги», – приводит слова ван Прага Nos.nl.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.04.2016 00:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3414

      AZ 5 апреля 2016, 03:57

      Блаттеру где больше заплатят так он и сделает... Куда Голландии до России? Если так подумать, то наши могут хоть каждые 2 года проводить ЧЕ и ЧМ.... Только зарплаты не растут, а продукты дорожают

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +78

      Federalll 5 апреля 2016, 01:18

      Не х..вый распил бабла на подготовку... Еще потом нас упрекают, толерасты

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +293

      VVK13 5 апреля 2016, 00:46

      вот чудят))

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