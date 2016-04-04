Хамес Родригес обойдется «Реалу» как минимум в 75 миллионов

Стали известны подробности трансфера полузащитника Хамеса Родригеса из «Монако» в «Реал». Напомним, футболист перебрался в Мадрид в 2014 году.

Сообщается, что сумма перехода составляет 75 миллионов евро и разделена на три равных платежа. Последнюю часть «Монако» должен получить в июле этого года.

Кроме того, на протяжении шести лет «Реал» должен выплачивать «Монако» по одному миллиону в том случае, если мадридцы выходят в Лигу чемпионов. Если им удастся сделать это пять раз подряд, то шестой платеж проводить не нужно.

Также предусмотрены бонусы за личные достижения Хамеса. Если футболист окажется в тройке претендентов на «Золотой мяч», то «Монако» получит пять миллионов евро, а если он получит эту награду, то монегаскам положены еще пять миллионов.

При этом, согласно условиям контракта, общая сумма с учетом всех бонусов не может превышать 90 миллионов.