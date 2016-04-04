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    Сиссе готов возобновить карьеру

    Бывший нападающий сборной Франции Джибриль Сиссе готов возобновить карьеру.

    «У меня действительно есть желание возобновить карьеру. Я никогда не скрывал этого. Моя карьера прервалась из-за проблем с бедром, а не потому, что у меня пропало желание играть или мне было скучно в футболе.

    Сейчас этих препятствий нет, я получил зеленый свет от своего врача. Операция прошла успешно», – рассказал Сиссе в эфире BeIN Sports.

    34-летний Сиссе успел поиграть за свою карьеру за «Осер», «Марсель», «Ливерпуль», «Сандерленд», «КПР», «Панатинаикос», «Аль-Гарафа», «Лацио», «Кубань» и «Бастию».

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.04.2016 09:12
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +64

      baltica 4 апреля 2016, 10:58

      Бабки кончились.

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