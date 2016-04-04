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Карпин: «Играли академично и медлительно»

4 апреля 2016, 08:46
4

Главный тренер «Торпедо» Армавир Валерий Карпин высказал претензии своим игрокам после матча с «Шинником».

«В первом тайме мы вышли не совсем заряженными на борьбу, в отличие от предыдущих матчей. Есть претензии к игрокам по настрою, по самоотдаче плюс по реализации моментов, естественно.

Мы играли академично и медлительно. Возможно, дифирамбы после побед на «Газовиком» и «Балтикой» засели в головах у игроков.

Второй тайм понравился больше, мы лучше атаковали, создали больше, так скажем, полумоментов. Но все неприятное уже случилось, и нам нужно думать уже о следующем матче.

Стычки? Это футбол, во всех матчах такое бывает. Тут не «стенка на стенку», а друг за друга – и это нормально», – приводит слова Карпина официальный сайт клуба.

Напомним, что «Торпедо» уступило на своем поле «Шиннику» со счетом 0:2.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Россия Армавир Шинник Карпин Валерий
Комментарии (4)
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Aztec58
1459749565
Кто виноват?
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шеффилд таун
1459751366
Может не заплатили денег!!!! Как за два предшествующих матча!!???
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ФК Зенит всея Руси
1459752378
Как тренер натренеровал -- так и играли.
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maior-60
1459757384
Армавиру чтобы выжить никак нельзя терять очки, тем более дома.
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