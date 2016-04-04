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    Эль-Шаарави: «Мое будущее зависит от руководства клуба»

    Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави признался, что его все устраивает в римском клубе, за который он готов продолжить играть.

    «Мое будущее? Все зависит от решения руководства клуба. Я себя чувствую прекрасно в «Роме», мне удалось быстро освоиться в команде. Моя главная задача – приносить пользу команде и поехать на чемпионат Европы», – заявил Эль-Шаарави.

    Напомним, что Стефан играет за «Рому» на правах аренды, а все права на него принадлежат «Милану». Римский клуб имеет приоритетное право выкупить игрока по окончании сезона за 13 миллионов евро.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    04.04.2016 06:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +312

      Zly 4 апреля 2016, 08:20

      Оставаться ему надо в Роме

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      Рейтинг: +34

      Moglover 4 апреля 2016, 08:08

      Рома конечно интереснее стала играть и сильно прибавила с приходом Спалетти и ЭльШаарави

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