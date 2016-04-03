Кавани: «Я готов подписать новый контракт с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани рассказал о том, в каком клубе он планирует продолжить свою карьеру.

«По окончании сезона мы обсудим мою ситуацию с президентом клуба. Я готов продолжить выступать за «ПСЖ». Я прошел через три тяжелых сезона во Франции, но поддержка болельщиков помогала мне.

Это непростой момент для меня, но я верю в свои силы и смело смотрю в будущее. Приятно осознавать, что тобою интересуются в итальянской Серии А. Я провел там несколько фантастических сезонов. Смогу ли я вернуться на свой лучший уровень в «Ювентусе»? Посмотрим… Столько всего произошло в этом году. Я в сложной ситуации, потому что до сих пор не успел все переосмыслить», – поделился Кавани.

Напомним, что контракт уругвайского форварда с французским клубом истекает ближайшим летом. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что активный интерес к Кавани проявляет туринский «Ювентус».