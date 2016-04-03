Рамос: «Если бы знал, что «Реал» так хорошо сыграет в меньшинстве, удалился бы раньше»

После победы над «Барселоной» (2:1) защитник «Реала» Серхио Рамос рассуждал об игре своей команды в меньшинстве. Напомним, что последние семь минут матча «сливочные» провели без защитника сборной Испании.

«Мы неплохо играли без одного игрока. Если бы я об этом знал заранее, удалился бы еще на пятой минуте. Поражение 0:4 на «Сантьягу Бернабеу»? Хорошо, что футбол дает тебе возможность отомстить. Нужно всегда быть реалистами, и наши болельщики заслужили эту победу. Было очень важно приехать на «Камп Ноу» в наилучшей форме. Для нас было важно восстановить нашу уверенность в себе, и мы будем очень стараться чего-нибудь добиться уже в этом сезоне. Мы на правильном пути», — заключил Рамос.