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    Перевертайло: «Некоторые игроки «Уфы» допустили непозволительное для профессионального футболиста количество ошибок»

    Главный тренер «Уфы» Евгений Перевертайло посетовал, что пропущенный гол в проигранном матче 22-го тура РФПЛ с «Уралом» (0:1) стал следствием собственной ошибки уфимцев.

    «Гол не случайный, это наша ошибка. Мы сами повлияли на то, чтобы «Урал» забил нам. В первой половине первого тайма выглядели очень академично, осторожничали. Ближе к концу тайма начали действовать более агрессивно. Во втором тайме играла носила другой характер, нам надо было диктовать условия.

    Старание и стремление были у ребят, и, думаю, зрителям игра понравилась, но результат для нас плохой. Есть игроки, которые допускали больше ошибок, чем дозволено профессиональному футболисту.

    У нас есть, кто крепкими словцами можем пользоваться. Мы сочетаем методическую работу и работу психологическую, в плане давления на характер. У нас есть кому это делать. Сегодня в перерыве генеральный директор тоже принимал участие в установке на второй тайм», – сказал Перевертайло.

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    02.04.2016 14:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +34

      15426378s 2 апреля 2016, 15:40

      все может быть...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18

      Svarnoy14 2 апреля 2016, 14:49

      Похоже говорим Уфе до свидание!

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