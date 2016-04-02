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    Пеллегрини: «Никто в «Сити» не думает о следующем сезоне»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини дал понять, что его подопечные сконцентрированы на нынешнем сезоне и хотят побеждать.

    Напомним, что по окончании сезона Пеллегрини будет уволен с поста наставника «горожан», а его место займет Хосеп Гвардиола.

    «Любой профессиональный футболист должен всегда иметь мотивацию для достижения результата. Для выигрыша матчей также нужно иметь характер победителя. Это касается и тренеров.

    Никто в нашем клубе не размышляет о следующем сезоне. Мы должны думать только о том, что происходит здесь и сейчас. Мы участвуем в Лиге чемпионов, выиграли кубок, а также имеем шансы стать чемпионами Англии, ведь впереди еще восемь матчей», – отметил Пеллегрини.

    Источник: A Bola

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    02.04.2016 13:57
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