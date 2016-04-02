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    «Эмполи» попытается в гостях отобрать очки у лидера «Ювентуса»

    В поединке 31-го тура Серии А лидер «Ювентус» принимает середняка «Эмполи». «Бьянконери» ведут упорную борьбу за титул, поэтому стоит ожидать, что клуб из Турина приложит максимум усилий для победы. Кроме того, нельзя сказать, что и «Эмполи» уже выполнил свою турнирную задачу на сезон: команда вполне еще может опуститься в зону вылета.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи «Ювентус» – «Эмполи» в 21:45. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.04.2016 20:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 2 апреля 2016, 19:14

      Ключевое слово попытается

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 2 апреля 2016, 13:44

      Из 19 матчей Юве выигрывал Эмполи 14 раз!Вопросы сняты)

      0
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      Рейтинг: +22

      max81 2 апреля 2016, 13:14

      Юве после ЛЧ порвет Эмполи

      0
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