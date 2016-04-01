Энрике: «Кроме Матье, все вернулись из сборных здоровыми»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике оценил состояние игроков перед матчем 31-го тура Примеры против «Реала».

«Из своих сборных все, кроме Матье, вернулись в хорошем состоянии.Тер Штеген не хочет играть? Сейчас я не хочу обсуждать это недопонимание», – сказал Энрике.

Также наставник каталонцев прокомментировал то обстоятельство, что Лионель Месси в матче с «Реалом» может забить свой 500-й гол в карьере.

«Даже с учетом голов на тренировках я не забил столько, сколько Месси. Как и вся команда, он настроен на победу».

Матч «Барселона» – «Реал» состоится в субботу, 2 апреля. Начало – в 21:30 по московскому времени.