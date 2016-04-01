Наингголан отрицает переговоры с «Челси»

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан, которого в последнее время связывают с переходом в лондонский «Челси», отрицает факт переговоров с синими.

Бельгийский опорник, по слухам, может перейти в клуб из западного Лондона в том случае, если его возглавит Антонио Конте.

Сам Наингголан настаивает на том, что не обсуждал свой трансфер не только с представителями другого клуба, но и со своими друзьями.

«Если я не вел переговоров ни с одним из клубов, с чего бы мне обсуждать это с друзьями?» – прокомментировал футболист.