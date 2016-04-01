Рондон: «Болельщики «Зенита» называли меня обезьяной»

Нападающий «Вест Бромвича» Хосе Саломон Рондон заявил, что в составе «Зенита» он подвергался расистским выкрикам со стороны местных болельщиков. Напомним, за сине-бело-голубых форвард выступал с 2014 по 2015 год.

«В «Зените» было очень сложно. Это один из крупнейших клубов в России, их болельщики хотят, чтобы за команду выступали российские нападающие. Нашлись и такие, кто скандировал в мой адрес «обезьяна» и пел оскорбительные песни. Такие вещи случаются, но лучше не придавать им слишком большого значения», – отметил Рондон.