Рондон: «В Венесуэле моей семье грозит опасность»

Нападающий «Вест Бромвича» Саломон Рондон рассказал о несладкой жизни своей семьи в Каракасе (Венесуэла).

«Здесь просто нельзя жить нормальной жизнью. Тебя просто могут убить. В Каракасе царит хаос. Моя семья продолжает там жить, и я очень за них волнуюсь. Каждый день мне приходиться им звонить, чтобы быть уверенным в том, что у них все в порядке. Я старюсь, чтобы моих родственников не видел рядом со мной, а особенно в Венесуэле.

Мы никогда не выходим вместе на улицу, а когда я прихожу к ним, я должен незаметно проникать в дом», – сказал Рондон.