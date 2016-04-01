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Виллаш-Боаш: «ЦСКА играет в стабильном составе не первый год»

1 апреля 2016, 11:17

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился своими впечатлениями от игры предстоящего соперника по матчу 22-го тура российской Премьер-лиги – ЦСКА.

«Не могу рассуждать как тренер ЦСКА, который ежедневно работает с командой. Ему виднее, в каком состоянии находятся его подопечные. А инсайдов про соперника у меня нет. Считаю, в лице Широкова и Головина армейцы получили усиление. В то же время ЦСКА играет в стабильном составе не первый год. Но мы предупреждены о силе ЦСКА. В последнее время играем с ними довольно удачно. Надеюсь все хорошо сложиться и сейчас. Победить очень важно с той точки зрения, что три очка удачно откроют возможность борьбы за титул. Надеемся воспользоваться этим моментом.

Да, у нас многие были в сборных. Остальным дали отдохнуть, потом небольшая группа собралась в Удельной. Но порой и в сборных игроков ждет тяжелая работа. Например, бельгийцы очень усердно работали, хоть и сыграли один товарищеский матч. Главное, что футболисты вернулись без травм, чему я очень рад. А о календаре и паузе в нем говорить нет смысла.

Франция – Россия? Понятно, что это была игра не с очень хорошим результатом. Да, наши игроки забили голы, но в целом получилось не очень приятное выступление для России. Надо понимать, что это товарищеский матч, и он не имеет большого значения. Россия все равно будет прибавлять, потому что это сильная команда с хорошим тренером. Голы – это важно, но думаю, и игроки «Зенита», и игроки ЦСКА были бы рады, если бы провели более качественный матч. Полагаю, футболисты, которые принимали участие в матче сборной России, сейчас предпочтут сосредоточиться на матче с ЦСКА и забыть поскорее игру за сборную.

Состояние сборников? Сегодня только первая полноценная тренировка, все соберемся вместе в первый раз, потому что некоторые игроки вернулись в Петербург только вчера вечером. Проведем две тренировки. Завтра снова будет занятие. Важно, что всем игрокам удалось избежать травм и повреждений в своих сборных.

Ситуация с Гараем лучше. Вы помните, что у него была мышечная проблема. Он тренировался в последние две недели, но рисковать им нельзя. Он очень важный для нас игрок. Но важно помнить, что в матче с «Крыльями» мы не пропустили. Ломбертс и Нету сейчас в хорошем состоянии. Поэтому будет принято оптимальное решение в интересах коллектива», – рассказал тренер.

Матч «Зенит» – ЦСКА состоится в воскресенье, 3 апреля, в 19:30 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит ЦСКА Виллаш-Боаш Андре
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