Матри: «Расистских речевок на стадионах быть не должно – это признак невежества»

Нападающий «Лацио» Аллесандро Матри высказал свое мнение о расизме в футболе. Ранее стадион «Лацио» был частично закрыт для зрителей из-за скандирования фанатами расистских речевок в адрес игрока «Наполи» Калиду Кулибали.

«Такого происходить не должно. На поле и вне его – все мы равны. Самое важное – это получать удовольствие от жизни и пытаться достичь своих целей мирным путем.

Расистских речевок не должно быть – это признак невежества. Мы можем принять скандирование в адрес футболистов за их плохую игру, но не за цвет кожи.

Это относится не только к фанатам «Лацио», а ко всем болельщикам», – сказал Матри.