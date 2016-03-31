Матье: «Доктор сказал, что не было иного выбора, кроме удаления мениска»

Защитник «Барселоны» и сборной Франции Жереми Матье уточнил срок своего восстановления. Напомним, футболист получил травму мениска в товарищеском матче против сборной России, после чего был прооперирован.

«Доктор сказал, что не было иного выбора, кроме удаления мениска. Если все будет идти по плану, то я вернусь через четыре–пять недель. Евро – моя главная цель сейчас. Я буду разочарован, если не попаду туда, но все решит тренер. Жаль, что не успел проявить себя в последнем матче», – сказал Матье.

Ранее сообщалось, что восстановление игрока может занять от шести недель до восьми.