Кирьяков готов поработать на клубном уровне

Главный тренер юношеской сборной России Сергей Кирьяков признался, что заинтересован в продолжении своей тренерской карьеры на клубном уровне.

«Да, работа в клубах мне была бы интересна. Я буду рассматривать все варианты. В ближайшее время ситуация прояснится, и станет понятно, что дальше делать, куда дальше двигаться. Что касается юношеского футбола, если здесь все зависит от РФС. Надо обсудить все с ними. Если есть желание у Российского футбольного союза продолжить дальнейшее сотрудничество, то начнем переговоры. Если нет – сконцентрирую себя на клубном футболе.

Сейчас я не хочу загадывать, все зависит от конкретных предложений. Когда будет, что обсуждать – тогда уже буду решать. Пока точно могу сказать одно – сейчас многое зависит от решения РФС. Дальше уже буду выбирать», – признался Кирьяков.