Матье может выбрать рискованную операцию ради участия в чемпионате Европы

Защитнику «Барселоны» и сборной Франции Жереми Матье предстоит выбрать тип операции после травмы мениска, из-за которой он может пропустить чемпионат Европы.

«Если мениск будет удален, то я восстановлюсь быстрее, а если наложить швы, то я не смогу играть на протяжении трех месяцев. В моем выборе роль может сыграть близость Евро», – сказал Матье.

Сообщается, что удаление мениска является более рискованной процедурой и может иметь негативные последствия для здоровья в будущем, однако позволит Матье вернуться в строй уже через месяц.