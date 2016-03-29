Ибрагимович задумался о завершении карьеры

Форвард «ПСЖ» Златан Ибрагимович заявил, что предпочел бы завершить свою профессиональную карьеру на мажорной ноте.

«В этой жизни может всякое, даже самое немыслимое. Может быть, я вообще завершу карьеру. Я бы предпочел завершить свою карьеру на высокой ноте», – признался Ибрагимович.

Известно, что серьезный интерес к 34-летнему шведу имеется у клубов Англии, Италии и Китая.