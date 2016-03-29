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    Ибрагимович задумался о завершении карьеры

    Форвард «ПСЖ» Златан Ибрагимович заявил, что предпочел бы завершить свою профессиональную карьеру на мажорной ноте.

    «В этой жизни может всякое, даже самое немыслимое. Может быть, я вообще завершу карьеру. Я бы предпочел завершить свою карьеру на высокой ноте», – признался Ибрагимович.

    Известно, что серьезный интерес к 34-летнему шведу имеется у клубов Англии, Италии и Китая.

    Источник: L' Equipe

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    29.03.2016 08:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +28

      AlexeySu 29 марта 2016, 11:50

      Очень жаль, посмотрим конечно. Если Лука Тони становится лучшим бомбардиром Серии А в 37-38 лет, то у Ибры еще все впереди.) Главное желание его, да и здоровье конечно!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse 29 марта 2016, 10:23

      Наконец-то футбольная проститутка это сделает.

      -2
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      Рейтинг: +284

      Kano 29 марта 2016, 10:12

      Если выиграет ЛЧ, скорее всего завершить карьеру.

      0
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