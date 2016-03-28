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    Ибрагимович: «Мною действительно интересуются в АПЛ»

    Форвард «ПСЖ» Златан Ибрагимович подтвердил наличие интереса к его персоне со стороны ряда клубов АПЛ. Ранее сообщалось, что на 34-летнего футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм», «Лестер», «Челси» и «Арсенал». Напомним, что по окончании нынешнего сезона швед станет свободным агентом, так как отказался продлевать истекающее этим летом соглашение с парижским клубом.

    «Да, мною действительно интересуются в Премьер-лиге. Посмотрим, как разрешится эта ситуация. Все переговоры ведет мой агент Мино Райола, чтобы я мог позволить себе выделить время для решения личных вопросов по окончании сезона с «ПСЖ».

    Для меня это пока не на первом плане, все мое внимание сейчас принадлежит футболу. Также мне еще предстоит выступить на чемпионате Европы. Потерпите, впереди будет еще много всего интересного», – приводит слова Ибрагимовича Voetbal Primeur.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.03.2016 00:33
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