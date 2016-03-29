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    Клопп ждет Гетце в «Ливерпуле»

    Полузащитник «Баварии» Марио Гетце готов ближайшим летом сменить клубную прописку. Одним из явных претендентов на молодого немца является «Ливерпуль». Поспособствовать переезду в Англию могут его хорошие отношения с наставником «красных» Юргеном Клоппом, с которым он работал в дортмундской «Боруссии», дважды выиграв Бундеслигу.

    Стоит отметить, что в текущем сезоне Гетце выходил на поле в 12 матчах во всех турнирах, забив в них четыре гола, а также записав на свой счет две результативные передачи.

    Источник: Guardian.com

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    29.03.2016 06:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +84

      Wiskey 1 апреля 2016, 22:22

      Если Юргену удастся совершить все запланированые покупки, то ох и потрепают они соперников!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      Wiskey 29 марта 2016, 09:39

      Да, Ливер в следующем сезоне даст всем пендалей!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +117

      Marchen 29 марта 2016, 07:51

      мощный трансфер для ливера

      6
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