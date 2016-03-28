Бонуччи: «Никто меня в «Челси» не приглашал, а с Конте мы просто выпили кофе»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал, что вероятный будущий наставник «Челси» Антонио Конте не звал его в лондонский клуб.

«У нас была встреча с Конте в Турине, но мы всего лишь попили вместе кофе. Еще даже до конца не известно, возглавит ли он «Челси», поэтому подождем до лета.

Тем более, я связан контрактом с «Ювентусом» до 2020-го года», – сказал Бонуччи.

По информации различных СМИ, Конте по завершении сезона встанет у руля «Челси», и хотел бы видеть в своем новом клубе защитника «бьянконери».